Иран намерен сохранить ядерную сделку с "пятеркой" без США

2018-05-09 02:12 | www.trend.az | 9

Иран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется между Тегераном и "пятеркой" без США, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"С этого момент СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) — это соглашение между Ираном и пятью странами", — заявил Роухани в обращении к нации после того, как президент США Дональда Трамп объявил о выходе из ядерной сделки.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.