Турция прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ираном

2018-05-09 02:20 | www.apa.az | 9

Решение США об одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном вызывает тревогу. Как передает АПА, об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

"Решение США об одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном вызывает тревогу", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Турция приложила активные усилия для достижения ядерного соглашения с Ираном. "Как показывают отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран выполнял взятые на себя обязательства по этому соглашению.

Любые разногласия следует решать дипломатическим путем, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий. Его реализация должна быть продолжена", — говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной сделке и вернут против него санкции.