США выразили готовность работать с Пашиняном

2018-05-09 03:16 | www.apa.az | 7

США поздравляют Никола Пашиняна с избранием премьером Армении, готовы к совместной работе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты поздравляют Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности", — заявила Науэрт.