Саудовская Аравия поддержала решение Трампа выйти из сделки с Ираном

2018-05-09 03:34 | www.apa.az | 9

Саудовская Аравия поддерживает и приветствует решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД королевства на его сайте.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Королевство Саудовская Аравия поддерживает и приветствует шаги, о которых объявил президент США Дональд Трамп, по выходу из ядерной сделки", — говорится в сообщении МИД.

Эр-Рияд также выступил в поддержку решения о возврате к экономическим санкциям в отношении Ирана, действие которых было приостановлено после заключения соглашения по ядерному досье.

"Иран использовал снятие санкций для продолжения деятельности по подрыву стабильности в регионе, в первую очередь, для развития баллистических ракет и поддержки террористических группировок в регионе, а также режима Башара Асада в Сирии", — указал МИД королевства.