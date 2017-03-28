В Испании раненый бык поднял матадора на рога – ВИДЕО

2017-03-28 17:54 | www.oxu.az | 3

В Мадриде во время корриды раненый бык сбил матадора с ног, а затем несколько раз боднул его.

Как сообщает Oxu.Az, видеозапись произошедшего опубликовало издание The Daily Mirror.

На помощь тореадору поспешили его коллеги с капоте (большой плащ, который показывают быку) в руках. Они отвлекли животное, тряся перед ним яркой тканью. Пострадавшего унесли с арены под аплодисменты зрителей. О его состоянии не сообщается. Также ничего не известно и о судьбе раненого быка.

И.Н