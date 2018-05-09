Комитет сената США обвинил Россию во вмешательстве в выборы

2018-05-09 04:28 | www.apa.az | 8

Комитет сената США по разведке распространил шестистраничный рассекреченный отрывок из доклада, где обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в 2016 году, но не подтвердил какое-либо влияние этого "вмешательства".

"В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе. Утверждается, что целями кибератак стали от 18 до 21 штата.

"По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты", — сообщается в документе.

Кроме того, комитет утверждает, что Россия предприняла "широкий спектр разведдеятельности, направленной на процесс голосования в США".

"Эта деятельность началась по меньшей мере в начале 2016 года, продолжалась вплоть до дня выборов и включала традиционный сбор информации, а также операции, возможно, нацеленные на дискредитацию честного характера процесса голосования на выборах в США и результатов выборов", — сообщается в документе.

При этом в комитете заявили, что "вмешательство" никак не повлияло на итоги выборов. "Комитет не видел никаких свидетельств в пользу того, чтобы были изменены голоса", — говорится в докладе.

Помимо этого, в документе сенатского комитета содержится ряд рекомендаций по защите от иностранного вмешательства в выборы.