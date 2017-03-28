Азербайджанские вина будут экспортировать в Литву

2017-03-28 18:00 | www.oxu.az | 3

При организационной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), азербайджанские вина и спиртные напитки впервые были продемонстрированы на выставке «Prowein» в немецком Дюссельдорфе.

Как сообщили Oxu.Az в Минэкономики, спиртные напитки были представлены на едином стенде «Made in Azerbaijan».

Сообщается, что на выставке, которую посетили около 60 тыс. человек из 130 стран, азербайджанская продукция вызвала большой интерес. На интернет-канале «Prowein» даже был показан спецвыпуск, посвященный азербайджанскому стенду и азербайджанским винам.

Во время выставки компания-дистрибьютор спиртных напитков в Литве предварительно закупила 200 литров азербайджанского вина для реализации в Литве.

Отметим, что в выставке «Prowein» приняли участие 9 азербайджанских компаний, отобранных на основе конкурса.

У.А.

