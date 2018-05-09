АДР-100: Принятие Устава о печати

2018-05-09 08:07 | www.oxu.az | 6

Oxu.Az продолжает публикацию статей, каждая из которых посвящена одному из 23-х месяцев существования Азербайджанской Демократической Республики.

Новая статья отражает события октября 1919 года.

Ситуация в Нахчыване все еще была непонятной. Ввиду отсутствия англичан, которые более или менее регулировали взаимоотношения между армянским и азербайджанским населением, сюда прибыли американцы.

24 октября 1919 года заместитель американского представителя В.Гаскеля полковник Дж.Реем прибыл в Нахчыван и тут обнародовал американский проект о выделении южной части Иреванской губернии - Нахчывана, Шарур-Даралагеза - в особую нейтральную зону. Предложения Гаскеля о нейтрализации Нахчывана и Шарур-Даралагеза было затем оформлено им в виде особого проекта, изданного 25 октября 1919 года.

Накануне Дж.Рей во время переговоров в Баку с членами азербайджанского правительства предложил командировать вместе с ним в Иреван и Нахчыван своего представителя, дабы на месте урегулировать вопрос о нейтральной зоне и показать населению данного района, что азербайджанское правительство соглашается на установление управления американцами нейтральной зоны. Азербайджанское правительство колебалось и поэтому, можно сказать, ответило отказом.

Основные положения проекта, состоявшего из 13 пунктов, сводились к тому, что Шарурский и Нахчыванский округа образуют зону союзного управления под начальством американского губернатора; полковник инженерных войск армии Северо-Американских Соединенных Штатов Эдмунд Л.Дэлли назначается губернатором этой зоны; учреждается Центральный совет, который будет придан управлению и будет состоять из армян и азербайджанцев пропорционально численности каждой народности в пределах зоны; члены этого совета будут назначены губернатором впредь до назначения выборов; правительства Азербайджана и Армении немедленно удалят войска, которые могли бы находиться в пределах этой зоны.

Однако, как сообщал в телеграмме от 26 октября 1919 г. дипломатическому представителю Азербайджана в Армении А.Ахвердову исполняющий обязанности генерал-губернатора Нахчывана С.Джамиллинский, в ходе двухдневных переговоров с его участием видных представителей общественности Нахчывана с полковником Дж.Реем последний согласился оставить полковника Дэлли в нейтральной зоне не в качестве генерал-губернатора, а в качестве представителя мирной конференции или США.

Отношения с Деникиным, несмотря на определенный спад напряженности в плане границ, все еще оставались нестабильными. Правда, стороны ограничивались взаимной пересылкой нот.

Азербайджан направлял ноты в связи с новой демаркационной линией, а вот 2 октября Деникин направил ноту азербайджанскому правительству с требованием не закрывать в Азербайджане русские культурные центры, школы, положить конец нарушению прав и гонениям русских граждан. И сразу после этого он отозвал своего представителя в Баку, что говорило о разрыве дипломатических отношений.

На этом фоне Азербайджан начал наращивать связи с Турцией. Чуть ранее туда послом был назначен Юсиф Везир Чеменземинли. 29 октября 1919 года начальник главного штаба вооруженных сил Турции Джевад-паша и представитель Азербайджана Керимов подписали секретный турецко-азербайджанский военный договор, в первом пункте которого обе стороны обязались сохранить территориальную целостность обоих государств. В случае, если одна из сторон подвергнется нападению, другая сторона обязана была оказать ей военную помощь.

Согласно 9-ому пункту договора, Турция обязалась подготовить для азербайджанской армии военных инструкторов, офицеров, аскеров и одновременно организовать переподготовку азербайджанских офицеров. Согласно 10-ому пункту, Турция должна была предоставить азербайджанской армии пушки, винтовки, боевое снаряжение и боеприпасы. 11-ый пункт гласил о том, что правительство Азербайджана обязуется не подписывать какого-либо соглашения с другими государствами без ведома и согласия Турции.

Турки также поддерживали и американское участие в делах региона (президенту Вильсону был представлен доклад о необходимости участия в делах Закавказья и Анатолии).

Тем временем МИД Азербайджана (который создал свой информационный отдел) сообщает о том, что в Баку открылись дипломатические представительства Украины, Литвы и Польши (последнее получило возможность перевезти 350 польских беженцев в Польшу). Посольства Латвии и Эстонии продолжали выдавать свидетельства о гражданстве латышам и эстонцам.

Одновременно в течение октября в Баку приезжали американская миссия во главе с Харбордом, который представил вышеуказанные проекты, украинская миссия во главе с Краевским, французская военная и торговая миссии.

В октябре парламент принял один из важнейших документов – Устав о печати. Это произошло 30 октября 1919 года после бурных обсуждений в течение пары недель (парламент начал обсуждать 23 октября), в которых принимала участие почти вся общественность. Неожиданно для парламента, на его заседаниях присутствовало 56 депутатов (обычно не превышает 50).

Согласно закону, «предоставляется каждому гражданину право содержать типографию и выпускать произведения печати без предварительной цензуры и получения права на выпуск». Также законом исключалась «категорически возможность наложения административных взысканий на печать».

Социалисты выступали против законопроекта, так как согласно условиям закона «газетоиздатель должен за семь дней до выхода газеты предупреждать об этом инспекцию печати» и имелось требование о «беспорочности» и «образовательном цензе» редактора. Ввиду большинства у фракции «Мусават» поправки Расулзаде в закон принимались (правда, с минимальным перевесом, 28 против 26), а социалистам было отказано.

В итоге устав был принят 28 голосами за, 21 против и 1 воздержавшимся.

Парламент в октябре был довольно активным. 13 октября парламент ужесточил наказания за бунты и подготовку к ним, а также препятствование деятельности правительственных органов.

Несмотря на то, что еще в конце сентября правительственным войскам удалось достичь еще одной победы (в последней декаде сентября отряд Гатыр Мамеда при попытке переправиться через реку Кура был разбит правительственными войсками. Сам Гатыр Мамед был убит еще в начале боя), протесты крестьян продолжались. Формировались все новые крестьянские отряды, которые нападали на помещичьи земли, либо же самовольно захватывали и вспахивали их.

Ввиду такой ситуации, в октябре парламент все-таки внес на обсуждение законопроект об аграрной реформе. Но в итоге было принято решение о том, что данный вопрос ввиду его важности для общества, должен обсуждаться лишь всенародно избранным Учредительным собранием (в парламент у нас выборы не проводились, и представители направлялись обычно региональным Нацсоветом или исполкомом общественных организаций). На этом фоне и были ужесточены наказания.

Единственным плюсом для крестьян было постановление о временной отмене выкупных и погасительных платежей (они были отменены ЗакСеймом, но ввиду отмены данного закона, оказались восстановленными).

Кстати, отказ большинства парламента обсуждать аграрную реформу, вынудил ряд представителей партии «Мусават» сформировать оппозиционное движение. Так, Бахрам бек Ахундов, Бехбуд хан Джаваншир и Абдулали бек Амирджанов отделились от мусаватской фракции и сформировали независимую фракцию беспартийных. А в самом «Мусават» началось формирование Левого Мусавата. К нему присоединились такие деятели партии как М.Махмудов, Р.Векилов, Гаджинский, Д.Мелик-Еганов и другие.

Одновременно росло и влияние оппозиционной партии «Иттихад». Ей даже не приходилось формировать региональные ячейки. К примеру, о входе в состав партии заявило Шушинское благотворительное общество, соответствующие решения принимали и организации в Шеки и других регионах.

К концу октября у партии «Иттихад» были ячейки практически во всех регионах страны и даже селениях Баку. Они в плане оппозиционной борьбы оказывали реальную конкуренцию большевикам. А 22 октября «Иттихад» провел многотысячный митинг против Деникина (в определенной степени их повестка сходилась с повесткой большевиков).

Правительство также старалось урегулировать деятельность министерства призрения. Правда, в парламенте к деятельности данного министерства (идентично современному министерству соцзащиты) относились скептически. К примеру, представитель «Мусават» А.Шихалибеков, комментируя новость о присвоении окружным инспектором министерства до 400 тысяч рублей, выразил предположение, что «Министерство призрения создано для того, чтобы призревать своих служащих». Идентичная проблема была и с 18 млн. рублей, выделенными беженцам Зангезурского уезда, до которых почти ничего не дошло.

Коррупция затрагивала не только соцслужбы, но и практически все министерства. Прокурор Бакинского окружного суда вынужден был подать в отставку после того, как стало известно, что он выпустил из тюрьмы человека за вознаграждение.

К экономическим мерам, осуществленным парламентом, можно отнести упразднение 2 октября военного налога, действовавшего в отношении мусульман (ввиду их освобождения от воинской обязанности) с 19 апреля 1915 года, установление ставок на экспорт спиртных напитков, рыбы, утверждение закона о сберегательных кассах.

В целом, экономика страны все еще оставалась проблемной. Среди экономических мероприятий правительства можно отметить постановление об установлении единого курса рублей. В стране на тот момент имели хождение как бакинские боны (официальные денежные знаки), так и николаевские, керенские и закавказские рубли. При этом менее всех из них ценились бакинские боны. Поэтому был утвержден курс в 20 рублей к 1 турецкой лире. При этом данное постановление распространялось на все виды рублей. Но реальное соотношение было иное. К примеру, 1 фунт стерлингов оценивался в 525 рублей.

А в сфере образования основными событиями стало открытие Геокчайского реального училища и восстановление деятельности армянских школ в Карабахе (армянские школы были выделены в отдельную инспекцию). Непосредственно учителям-армянам был выплачен в качестве жалования 1 млн. рублей.

Возобновилась также культурная жизнь, 24 октября 1919 года труппой Азербайджанского Государственного драматического театра оперы и оперетты был открыт театральный сезон. Он был открыт пьесой И.Ашурбекова «Азербайджан». В том же месяце азербайджанские артисты выехали с гастролями в Стамбул (где они впоследствии пробыли более 3 месяцев).

Правда, местные газеты в культурной жизни видели и проблемы. Многие обвиняли братьев Гаджибековых в создании монополии на театральное дело.

Тем временем страна формально находилась без правительства (как мы уже писали, Усуббеков подал в отставку в сентябре), которое никак не сформировывалось (социалисты жаловались, что его формирование идет тайно). Одновременно были повышены в 2 раза абонентская плата за телефон, рассматривалось повышение тарифов на железнодорожные перевозки (которые приходили в более или менее нормальное состояние), и увеличен в 2 раза штраф депутатам, не посещающим заседания.

Бехбуд хан Джаваншир (1877-1921)

Бехбуд хан Джаваншир родился в 1877 году в селе Азад Каракоюнлу Джеванширского уезда в семье Азад-хана. Он происходил из рода карабахских ханов и приходился праправнуком Панахалихану, основателю Карабахского ханства.

Среднее образование он получил в Тифлисском реальном училище, где в период с 1890 по 1898 год учился вместе с С.Шаумяном. В будущем они неоднократно друг другу помогали. По рекомендации Б.Джаваншира, Шаумян устроился в фирму Шибаева, а в 1909 году именно он заплатил взятку за освобождение Степана из тюрьмы. Впоследствии Степан выручил Джаваншира в мартовских событиях 1918 года.

В 1902 году Б.Джаваншир поступил в Горную академию во Фрайбурге, которую закончил с отличием в 1906 году. Затем он год учился в Лондоне. В 1907 году вернулся в Баку и устроился на работу на должность главного инженера в компанию Шибаева. В этот период принимал участие в благотворительных организациях и, согласно данным МВД, был членом «Дифаи». Впоследствии был членом Бакинского отделения Русского технического общества, общества просвещения «Ниджат», публиковал научные статьи.

После февральской революции принимал активное участие в Мусульманском нацсовете. До мартовских событий 1918 года был в Баку. Оказавшись в опасности, он позвонил Шаумяну, который выручил его и оставил у себя дома с семьей.

В середине апреля Б.Джаваншир с семьей выехали в Турцию. Но он далеко не уехал и присоединился к Мусульманскому национальному совету. С 17 июня 1918 года исполнял обязанности министра внутренних дел. При нем произошли события 15 сентября, в чем армяне и поспешили его обвинить (в организации и т.д.).

С 6 октября он также замещал должность министра торговли и промышленности. По воспоминаниям О.Шатуновской, пытался спасти Шаумяна, но не знал о его расстреле. Также в ноябре он освободил из тюрьмы большевиков.

После увольнения с должности министра, он принимал участие в заседаниях парламента. Известно, что вместе с братом в июле 1919 года основал коммерческую фирму «Деянет», занимавшуюся внешнеторговыми операциями, разведением карабахских скакунов и выращиванием пшеницы, что было неоднозначно расценено в обществе.

В октябре 1919 года вышел из фракции «Мусават» и создал свою фракцию. По некоторым свидетельствам, активно поддерживал пророссийский уклон и вел даже переговоры с представителями большевиков.

Он принял Советскую власть и устроился в качестве инженера на нефтяных промыслах. Летом 1921 года он был направлен в Стамбул для закупки необходимой для нефтяной промышленности техники. Там его на улице опознал представитель дашнаков.

После 15 сентября Б.Джаваншир входил в список лиц операции дашнаков «Немезис», обвиненных в убийствах армян. Гуляя в компании семьи и братьев в июле 1921 года в Стамбуле, он был застрелен М.Торлакяном. Перед смертью Бехбуд хан сказал: «У меня нет личных врагов, меня убили армяне». Впоследствии на суде убийца был оправдан и убежал в США.

Тогрул МАШАЛЛЫ

