В Сети появилась информация о моделях iPhone 2018 года

2018-05-09 08:44 | www.trend.az | 8

Стали известны возможные размеры новых моделей iPhone 2018 года. Информацией об этом, как передает РИА Новости, поделился японский блог Macotokara со ссылкой на источник.

Речь идет о двух новых имплементациях iPhone X и о бюджетной версии смартфона. Как сообщается, в 2018 году корпорация Apple представит новую модель iPhone X с дисплеем с диагональю 6,5 дюйма. Однако сами размеры телефона будут такими же, как и у iPhone 8Plus с экраном с диагональю 5,5 дюйма. Кроме того, корпус телефона будет на 0,2 миллиметра толще в связи с изменениями в устройстве задней камеры.

Вторая модель будет обладать таким же корпусом, как нынешний iPhone X, но линза камеры будет шире из-за увеличения ее сенсоров.

Автор блога подчеркивает, что бюджетная версия будет обладать LCD-дисплеем с диагональю шесть дюймов ровно, вместо распространенных в СМИ 6,1 дюйма. Помимо этого, у данной модели будет лишь одна задняя камера.