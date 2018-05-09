«День победы» в Баку отпразднуют 157 ветеранов

2018-05-09 09:00 | www.oxu.az | 8

По состоянию на 9 мая 2018 года в Азербайджане осталось 460 ветеранов Великой отечественной войны, сражавшихся на передовой.

Об этом Oxu.Az сообщил начальник отдела Республиканского общества ветеранов Азербайджана Тельман Бабаев.

«Практически с каждым днем наших ветеранов становится все меньше и меньше. Многие из тех, кто остались живы, испытывают большие проблемы со здоровьем», - отметил Бабаев.

По его словам, из общего числа ветеранов в Азербайджане в столице проживают 157 человек.

Отметим, по состоянию на 1 января 2014 года, в Азербайджане оставалось 1 900 сражавшихся на передовой ветеранов Великой отечественной войны. Таким образом, за поскончались 1440 ветеранов.



Азербайджанская СССР вступила в Великую Отечественную войну вместе со всем Совестким союзом 22 июня 1941 года. Германское командование уделяло особое внимание нефтяным залежам Баку и в ходе Битвы за Кавказ ставило задачей взять контроль над Баку и бакинским нефтегазоносным районом.

При общей численности населения в 3,4 млн человек (по состоянию на 1941 год) от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тыс. человек, в том числе 10 тыс. женщин.

На полях сражений погибли 300 тыс. граждан СССР, призванных из Азербайджана. Для воинских частей были подготовлены 15 тыс. медсестер и сандружинниц, 750 связистов, 3 тыс. шоферов.

В войне также участвовали азербайджанские женщины, среди которых партизанка Алия Рустамбекова, снайпер Зиба Ганиева, зенитчица Алмаз Ибрагимова, капитан морского парохода Шовкет Салимова и многие другие.

Али МАМЕДОВ

