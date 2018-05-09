Путин проведет переговоры с Нетаньяху

2018-05-09 09:17 | www.oxu.az | 7

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетит Москву с рабочим визитом.

Как передает Oxu.Az, до переговоров Нетаньяху примет участие в церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Нетаньяху также посетит военный парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В прошлый раз глава израильского правительства приезжал в Москву в конце января. Визит тогда практически совпал с Международным днем памяти жертв Холокоста и также включал участие Нетаньяху в мемориальных мероприятиях.

Нетаньяху, говоря о предстоящей встрече с Путиным, заявил, что она имеет особое значение в свете активизирующихся попыток Ирана закрепиться в Сирии с размещением там мощного вооружения.

В преддверии намеченного на 9 мая визита в Москву глава правительства говорил, что Израиль не допустит враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах, даже если это приведет к боевым действиям.

Ситуацию в соседней Сирии, где Израиль пытается не допустить роста влияния Ирана и добивается в этом понимания Москвы, в Иерусалиме считают центральной темой в повестке диалога с РФ и основным фактором его активизации в последние годы.

Одной из основных тем переговоров, как ожидается, станет вопрос реализации иранской ядерной сделки.

Путин в конце апреля в телефонной беседе с Нетаньяху подтвердил позицию РФ, что ядерная сделка с Ираном должна неукоснительно соблюдаться всеми сторонами.

Напомним, что во вторник Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены ввести «самый высокий уровень» санкций против страны. При этом США намерены начать работу с партнерами для поиска «реального всеобъемлющего решения» проблемы угрозы со стороны Тегерана.

Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Нетаньяху приветствовал это решение.