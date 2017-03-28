Как подключиться к общественному Wi-Fi в Баку?

2017-03-28 17:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Идентификация пользователя, желающего подключиться к бесплатному Wi-Fi в общественных местах столицы, осуществляется по номеру мобильного телефона, сказали Trend во вторник в производственном объединении "Бакинская телефонная связь".

Пользователю необходимо включить опцию обнаружения Wi-Fi сетей на мобильном устройстве и выбрать сеть Baktelekom. Далее подключившись к сети, нужно войти в браузер и перейти на любой адрес в браузере, после чего адрес будет перенаправлен на страницу авторизации, где необходимо пройти идентификацию. На открывшейся странице необходимо указать номер мобильного телефона, на который будет отправлен SMS с кодом доступа к сети интернет.

"Полученный код авторизации будет действителен в течение трех часов. Полученный код может быть использован лишь в одном устройстве. При этом пользователь может пользоваться бесплатным Wi-Fi в течение одного часа. В случае если этого времени будет недостаточно, пользователь сможет пройти аналогичную процедуру авторизации в течение дня еще два раза", - сказали в ПО.

Услуга бесплатного Wi-Fi оказывается госоператором в рамках проекта "общественный Wi-Fi", который в настоящее время развернут на территории Национального приморского парка, Площади государственного флага и на территории Ичери Шехер. Общее число установленных на перечисленных общественных местах столицы точек беспроводного доступа составляет 155 единиц. Поставщиком оборудования выступают компании Huawei и ZTE.

В ближайшее время "общественный Wi-Fi" будет доступен также на прилегающей территории Центра Гейдара Алиева и в "Белом городе".

Основной целью проекта "общественный Wi-Fi" является обеспечение жителей и гостей столицы доступом к сети интернет в местах массового скопления людей.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev