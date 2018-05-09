Постпред США при ООН призвала Сенат утвердить кандидата Трампа на пост главы ЦРУ

2018-05-09 09:23 | www.trend.az | 6

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во вторник призвала Сенат Конгресса утвердить в должности директора ЦРУ Джину Хэспел, несмотря на ее причастность к пыткам подозреваемых в терроризме. В письменном заявлении дипломат назвала предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата "отличным выбором" на пост главы разведывательного бюро.

"Джина Хэспел - отличный выбор на пост директора ЦРУ. Вы не найдете кого-то более умного, более подготовленного или более способного обеспечить национальную безопасность Америки. Я призываю Сенат утвердить Джину Хэспел", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном американским постпредством.

Трамп 13 марта объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства директора управления Майкла Помпео. Одновременно он указал, что Помпео сменит Джина Хэспел.