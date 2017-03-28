Иран и Россия подписали 14 документов

2017-03-28 17:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран и Россия подписали 14 меморандумов о взаимопонимании по итогам встречи президентов Хасана Рухани и Владимира Путина в Москве во вторник, сообщает иранское государственное телевидение IRINN.

Рухани находится в Москве с двухдневным визитом по приглашению своего российского коллеги.

Подписанные документы касаются сотрудничества в политической, экономической, правовой, культурной и научной областях.

В частности были подписаны меморандум о взаимопонимании по выдаче преступников, меморандум о взаимном безвизовом режиме для российских и иранских граждан в составе туристических групп, меморандум о сотрудничестве в торговле электроэнергией между министерствами энергетики двух стран, меморандум о сотрудничестве в спорте, а также меморандумы о сотрудничестве в области жилищного строительства, транспорта, железных дорог, ИКТ, торговли, нефти и газа и транспортировки ядерных материалов.

(Автор: Елена Косолапова)