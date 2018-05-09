Ветеран из Баку: Больно за Карабах и нашу молодежь - ФОТО

2018-05-09 09:45 | www.oxu.az | 9

Ветеран Великой отечественной войны, азербайджанец Дамет Меджид оглу Набиев (1925 года рождения) в беседе с корреспондентом Oxu.Az поделился своими воспоминаниями о тех событиях.

Набиев отправился на войну в феврале 1943 года, когда ему было 17 лет. Два солдата из Азербайджана были отобраны для прохождения курсов летчиков-бомбардировщиков, среди которых оказался и простой сельский парень Дамет Набиев, который тогда даже не мог говорить по-русски.

«Нас отправили в поселок Гамбори в Грузии. Кроме нас двоих, курсы проходили и трое русских ребят, один грузин и трое казахов. Времени было очень мало, нас учили сразу боевой практике без теории.

Курсы сумели пройти не все. Но те, кто прошел - один русский, два казаха и я, стали экипажем военного самолета, командиром которого был Виталий Сорокин.

Наш самолет мог вместить в себя 3 тонны боеголовок. Мы этим составом провели более 200 боевых вылетов в составе Восьмого гвардейского, краснознаменного полка, 221 авиадивизии при Первом белорусском фронте.

Наш экипаж был непосредственным участником военных действий за освобождение Варшавы. Последний боевой полет мы провели 2 мая 1945 года, буквально за шесть дней до Дня победы, при бомбардировке самого Берлина», - рассказал ветеран.

Отвечая на вопрос корреспондента Oxu.Az, поддерживает ли он теперь связь с боевыми товарищами, 90-летний ветеран не смог сдержать свои эмоции. Со слезами на глазах Набиев сказал:

«Из всего экипажа в живых, после 1995 года, оставались двое – я и мой друг из Казахстана Ренат Исабаев. Каждый год 9 мая он звонил мне и поздравлял. Но уже не звонит, так как 18 января 2016 года он тоже скончался».

«Вообще у меня было очень много друзей по той войне, но с каждым годом нас становится все меньше и меньше», - отметил Набиев.

Ветеран также выразил свою благодарность азербайджанскому правительству.

По его словам, он очень горд, что живет в Азербайджане, где к ветеранам проявляется большое внимание.

«Нам ежегодно платят по 700 манатов ко Дню победы, мы получаем ежемесячные пособия, также государство нас обеспечило квартирой и машиной», - отметил Набиев.

Но ветеран также выразил сожаление по поводу молодежи.

«Мы в свое время гордились своими заслугами перед Родиной, а сейчас все изменилось.

Азербайджанская молодежь, на фоне того, что 20% территории их Родины оккупированы, гордится дорогими автомобилями и прочими элементами роскоши. Это очень болезненно для нас – людей, у которых нет ничего, кроме гордости за Победу», - отметил ветеран.

Али МАМЕДОВ

