Япония, КНР и Южная Корея выступили против протекционизма

2018-05-09 09:55 | www.trend.az | 8

Япония, Китай и Южная Корея выступают за свободную торговлю, к такому мнению пришли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на трехсторонней встрече в Токио в среду, передает РИА Новости.

"Свобода торговли и отказ от протекционизма выгодны и трем странам, выгодны и миру. Мы считаем, что свобода торговли ведет мировую экономику в хорошем направлении. У трех стран есть возможности для развития, и сейчас мы находимся на этапе, когда необходимо поднять отношения трех стран на новый уровень", — сказал Ли Кэцян.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул важность экономического взаимодействия трех стран.

"Необходимо объединить усилия трех стран, чтобы открыть эпоху улучшения качества жизни населения. Я надеюсь, что сотрудничество в таких тесно связанных с жизнью народа отраслях как защита окружающей среды, сейсмостойкость, страхование, медицинское обслуживание, принесет плоды, реально ощутимые в повседневной жизни", — сказал он.