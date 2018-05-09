Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом

2018-05-09 10:00 | www.apa.az | 9

Как сообщает АПА, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с ветеранами Второй мировой войны, поздравили их по случаю Великой Победы.

Президент Ильхам Алиев и первая леди возложили венок к памятнику дважды Герою Советского Союза Ази Асланову.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с праздником Победы, сфотографировались с ними на память.

В церемонии приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.