Выросли цены в секторе услуг

2018-05-09 10:15 | www.oxu.az | 8

Выросла стоимость платных услуг, оказываемых населению в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомстат, в январе-марте текущего года стоимость оказанных населению платных услуг выросла на 0,6 процентра по сравнению с аналогичным показателем соответствующего периода 2017 года.

Общая стоимость платных услуг в отчетный период составила 1 238,2 миллиона манатов. В частности, со стороны юридических лиц населению было оказано услуг на сумму 763,2 миллиона манатов, что составляет 61,6 процента от общего объема оказанных услуг.

Л.А.

