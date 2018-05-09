Завтра направление движения транспортных средств на некоторых улицах Баку будет изменено

2018-05-09 10:24 | www.apa.az | 8

10 мая по случаю 95-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева направление движения транспортных средств на некоторых улицах столицы будет изменено.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, с целью обеспечения безопасности граждан, с начала мероприятия (с 08:00) и до его завершения участок Аллея почетного захоронения - проспект Парламента будет закрыт для движения автомобилей.

До завершения мероприятия направление движения транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушвига с проспектом Метбуат, на улице Мехти Гусейна, 1 - от здания Телетеатра, в то же время от Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента, улиц Аббасгулу Аббасзаде и Иззета Набиева будет изменено.

«Просим водителей и владельцев автомобилей как можно меньше пользоваться личными автомобилями в этом направлении и отдавать предпочтение общественному транспорту», - отметил В.Асадов.