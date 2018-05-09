Парад Победы на Красной площади - LIVE

2018-05-09 10:30 | www.oxu.az | 8

Традиционный Парад Победы стартует на Красной площади в столице России в 10:00 по московскому времени (в 11:00 по бакинскому времени - ред.), передает Oxu.Az.

На большом военном параде, приуроченном ко Дню Победы над гитлеровской Германией, в этом году общественности впервые представят боевые системы, которые только недавно приняли на вооружение: например, внушающую страх боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и различные автоматизированные системы, в том числе боевые роботы.