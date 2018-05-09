Губернатор американского штата Невада подписал декларацию по случаю 100-летия АДР

2018-05-09 10:34 | www.apa.az | 8

Губернатор американского штата Невада Брайан Сандовал (Brian Sandoval) подписал декларацию в связи со столетием Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как сообщили АПА в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в декларации губернатор от имени штата поздравляет Азербайджан с историческим юбилеем, передает самые лучшие пожелания.

Отметим, это не первый документ, подписанный губернатором штата Невада Брайаном Сандовалом в связи с Азербайджаном. В 2017 году губернатор подписал декларацию, осуждающую Ходжлинскую трагедию.