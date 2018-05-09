В парламенте Ирана сожгли флаг США

2018-05-09 10:46 | www.oxu.az | 8

Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный американский флаг после решения президента США Дональда Трамп о выходе из ядерной сделки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press, парламентарии также выкрикивали «Смерть Америке!». Отмечается, что этот лозунг можно часть услышать в стенах иранского парламента.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана.

Иран, в свою очередь, назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки.