Фуад Мурадов: В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана будут кадровые изменения

2018-05-09 10:42 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев дал серьезные поручения по работе с диаспорой, сказал в среду журналистам председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

«Обязательно будут кадровые изменения, в этом плане идет серьезная работа. В работе комитета должны быть новые направления. Новые кадры должны владеть несколькими языками, что очень важно, поскольку наши соотечественники живут в более чем ста странах мира. Сегодня нет такой точки мира, где ни проживали бы азербайджанцы», - сказал Мурадов.

По его словам, работа с диаспорой связана не только с азербайджанцами, проживающими за рубежом, но и с иностранцами , которые живут в Азербайджане

«В этой сфере должны быть два направления. Мы должны стараться привлечь в комитет наших граждан, проживающих за рубежом, среди которых должны быть люди науки, бизнесмены и хорошие специалисты. Несомненно, что данные Президентом поручения будут безотлагательно выполнены. Те, кто примет новые требования, новый подход, продолжат работать», - сказал Мурадов.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Фуад Мурадов был назначен главой Госкомитета по работе с диаспорой, сменив на этом посту Назима Ибрагимова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)