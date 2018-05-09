Азербайджан экспортировал в Грузию более 20 тыс. тонн топлива

2018-05-09 10:48 | www.apa.az | 8

В прошлом месяце Грузия импортировала из Азербайджана 20,9 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в апреле 23,9% импорта нефтепродуктов соседней страны пришлось на Азербайджан.

В прошлом месяце Грузия импортировала 87,3 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, что на 9,4 тыс. тонн меньше по сравнению с мартом. 37,6 тыс. тонн импортируемых нефтепродуктов составляет бензин, 49,7 тыс. тонн - дизельное топливо.

Наряду с Азербайджаном Грузия импортировала нефтепродукты из Румынии (23,6 тыс. тонн), России (16,7 тыс. тонн), Туркменистана (12,4 тыс. тонн), Болгарии (9,1 тыс. тонн) и Греции (4,4 тыс. тонн).