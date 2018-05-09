Представители портов мира собрались в Баку

2018-05-09 10:55 | www.oxu.az | 8

Конференция на тему «Порты будущего: Создание хабов, ускорение связей» в среду начала работу в Баку.

Как передает Oxu.Az, мероприятие проводится при организации ЗАО «Бакинский международный торговый порт» и при содействии Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH – International Association of Ports and Harbours).

В конференции участвуют представители различных международных организаций, бизнес-среды, морских портов, судоходных и логистических компаний из различных стран мира.

В рамках мероприятия ожидается выступление президента Международной ассоциации портов и гаваней Сантьяго Гарсия-Мила, видеообращение европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Йоханнеса Хана.

Конференция продлится до 11 мая.