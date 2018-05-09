Глава МИД Франции сожалеет, что США вышли из ядерной сделки по Ирану

2018-05-09 10:58 | www.trend.az | 7

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что соглашение по иранской ядерной программе от 2015 года не умерло, и выразил глубокое сожаление в связи с решением США о выходе из него, сообщает РИА Новости.

"Нет, это соглашение не умерло. Была большая дискуссия для заключения договора в Вене, который был заключен в июле 2015 года. Это требовательное соглашение", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

Он подчеркнул, что с 2015 года Иран соблюдает взятые на себя обязательства и это подтверждает МАГАТЭ.