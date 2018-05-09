МИД Азербайджана разрешил представителям некоторых медиа структур посетить Нагорный Карабах

2018-05-09 11:11 | www.apa.az | 8

«Медиа структуры Financial Times, Associated Press, Agence France Press обратились в Министерство иностранных дел с официальным письмом, в котором содержалась просьба к правительству Азербайджана дать разрешение на посещение оккупированных азербайджанских земель».

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что учитывая уважение со стороны вышеназванных СМИ законов, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также норм международного права, представителям этих структур не было отказано в посещении оккупированных земель Азербайджана: «Надеемся, что во время поездки по оккупированному Лачинскому району и Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана представители международных СМИ смогут удостовериться на месте в том, что в отношении коренных жителей оккупированных территорий Азербайджана была осуществлена этническая чистка, было уничтожено имущество, материальное и культурное наследие азербайджанского народа. Мы рекомендуем представителям медиа структур в рамках этой поездки также посетить полностью разрушенные Агдамский, Джабраилский, Физулинский и другие районы. Однако опыт показывает, что армянская сторона не позволит им выйти за пределы Ханкенди».

Отметим, сегодня новый премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует провести в Ханкенди пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ.