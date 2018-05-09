Баку разрешил поездку в Карабах ряду мировых СМИ

2018-05-09 11:16 | www.oxu.az | 8

Ряд международных изданий обратились в МИД Азербайджана с официальным письмом для получения разрешения правительства страны на посещение оккупированных территорий.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев, целью посещения является освещение пресс-конференции нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Ханкенди.

Так, в МИД Азербайджана обратились Financial Times, Associated Press, Agence France Press.

«Учитывая уважение данных международных СМИ к законам нашей страны, территориальной целостности и суверенитету, а также международному праву, не было возражений относительно визита представителей этих медиа-структур на оккупированные территории», - отметил Х.Гаджиев.

Он выразил надежду на то, что на основе данного визита представители международных СМИ во время поездки по оккупированному Лачынскому району и Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана смогут на месте сами удостовериться в том, что там в результате оккупации была проведена этническая чистка против проживавших испокон веков на этих территориях коренных азербайджанцев, было разрушено принадлежащее азербайджанскому народу материально-культурное наследие:

«Мы рекомендуем представителям зарубежных СМИ в ходе поездки посетить полностью разрушенные Агдамский, Джабраильский, Физулинский и другие районы. Однако опыт показывает, что армянская сторона не позволит им выйти за пределы Ханкенди».