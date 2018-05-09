Президент Южной Кореи призвал Японию и КНДР к диалогу

2018-05-09 11:10 | www.trend.az | 8

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Токио, на встрече с премьер-министром Синдзо Абэ высказался за необходимость диалога Японии с Северной Кореей, передает РИА Новости.

"Для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии необходимы диалог и нормализация отношений Севера и Юга, и Северной Кореи с Японией", — приводит слова президента агентство Киодо.

Премьер-министр Синдзо Абэ призвал главу Южной Кореи к сотрудничеству для того, чтобы "заставить Северную Корею пойти на конкретные шаги" по денуклеаризации.