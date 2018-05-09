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Генсек ООН: «Крайне озабочен решением США по Ирану»

2018-05-09 11:25 | www.apa.az | 9

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш  заявил, что крайне огорчен решением США  выйти из  числа участников Совместного плана действий по иранской ядерной программе и вернуться к  режиму санкций в отношении  Тегерана . 

Как сообщает АПА, глава ООН призвал все стороны этого  соглашения соблюдать свои обязательства, а любые разногласия  решать, используя  специальные  механизмы.

«Я глубоко озабочен сегодняшним сообщением о том, что Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и намерены возобновить применение санкций», -  говорится  в заявлении.

Глава ООН  вновь заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий является важнейшим достижением в сфере нераспространения ядерного оружия и дипломатии, а также  вносит важный вклад в обеспечение  регионального и  международного мира и безопасности.

Генеральный секретарь подчеркнул, что все проблемы, связанные с осуществлением Соглашения, должны решаться с помощью предусмотренных в нем механизмов. Он добавил, что вопросы, которые напрямую не касаются положений этого Плана, не должны подрывать  усилия по его реализации.

Антониу Гутерриш призвал все стороны  соглашения по иранской  ядерной программе  в полной мере  соблюдать свои  обязательства, а другие  государства  -  оказывать им в этом необходимую поддержку.

Отметим, 20 июля 2015 года Совет Безопасности принял резолюцию, которой одобрил Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Члены Совбеза призвали к его полному осуществлению в установленные сроки. По условиям соглашения, Иран обязался ни при каких обстоятельствах не производить и не приобретать ядерное оружие. 

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