Спикер парламента Ирана назвал выход США из ядерной сделки "дипломатическим шоу"

2018-05-09 11:25 | www.trend.az | 8

Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани назвал решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе "дипломатическим шоу", и отметил, что в нынешних условиях Тегеран не обязан придерживаться своих обязательств. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

"[Решение] Трампа выйти из ядерной сделки было дипломатическим шоу, - считает Лариджани. - В нынешней ситуации Иран не обязан выполнять свои обязательства".

Председатель Меджлиса также отметил, что решение главы Белого дома представляет собой угрозу миру и безопасности.

Лариджани также заявил, что Иран подождет несколько недель, чтобы оценить последствия выхода США из ядерной сделки. По его словам, в течение этого времени "Европа должна будет доказать, что она способна поддержать своим авторитетом урегулирование проблем".