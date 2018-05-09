SOCAR назвала сроки начала производства на заводе STAR

2018-05-09 11:46 | www.oxu.az | 7

Строительство нефтеперерабатывающего завода STAR, который обеспечит Petkim сырьем, завершено на 99%.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Государственной нефтяной компании АР Ровнаг Абдуллаев написал в статье «Новая нефтяная стратегия общенационального лидера Гейдара Алиева заложила основу устойчивого развития Азербайджана» , изданной в газете «Азербайджан».

По его словам, в сентябре завод начнет продажу своей первой продукции, в декабре осуществит условный прием.

Производственная сила завода составит 10 млн тонн. Большая часть этого объема предусмотрена для внутреннего рынка Турции, остальная – для экспорта.

Президент SOCAR отметил, что на мировом рынке Азербайджан известен не только как поставщик сырой нефти и газа, но и как производитель нефте- и нефтехимической продукции.

«Сегодня обработанная и химическая продукция SOCAR поставляется в десятки стран, в том числе в США, Италию, Египет, Китай и другие страны.

Производить эту продукцию позволяют обрабатывающие и нефтехимические установки, построенные и сданные в эксплуатацию в 70-80 годах прошлого года по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева».