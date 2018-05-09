Эрдоган: «Потери понесут США»

2018-05-09 12:01 | www.apa.az | 7

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил отношение к выходу США из соглашения по ядерном программе Ирана.

Как сообщает АПА со ссылкой на CNN Türk, президент Турции отметил, что США нарушают подписанные ими соглашение.

«Потери понесут США, поскольку они не следуют подписанному соглашению. Нельзя когда хочешь нарушать международные договоренности, и подписывать их, когда вздумается. Отголоски нарушения этого соглашения негативно повлияют не только на регион, но и на весь мир и мировую экономику. США могут получить от этого пользу, однако многие страны понесут серьезный урон. Зачем мы открываем дорогу еще большим кризисам? Нет необходимости в новых кризисах. Если документ подписан, надо его придерживаться», - подчеркнул президент Турции.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из договора, заключенного с Ираном по ядерной проблеме. Он обвинил Тегеран в том, что он продолжает обогащать Иран и разрабатывать оружие, запрещенное пописанным договором.