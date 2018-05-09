Глава комитета диаспоры пообещал реформы

2018-05-09 12:06 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал очень серьезные поручения в связи с работой диаспоры. В частности, ожидается проведение кадровых реформ.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он отметил, что в этом направлении ведется серьезная работа:

«Стараемся, чтобы в работе комитета открылись новые направления.

Работа с диаспорой включает в себя не только работу с проживающими за рубежом азербайджанцами, но и с находящимися в Азербайджане иностранцами. В этой сфере должно быть двустороннее направление.

Кадры должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, владеть иностранными языками, поскольку наши соотечественники проживают в более чем ста странах. Нет такого уголка мира, где не было бы азербайджанцев.

Наш лозунг заключается в том, что родина не далеко. Следует стараться привлечь к этой работе наших граждан, в числе которых есть ученые, бизнесмены. Для Азербайджана это очень важно.

Несомненно, поставленные задачи будут выполнены. Кто будет соответствовать новым задачам и новому подходу, те продолжат свою работу».