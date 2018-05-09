Рамин Гулузаде: Перевозчики смогут онлайн отслеживать перевозимые через Бакинский порт грузы

2018-05-09 11:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С конца 2018 года перевозчики смогут в режиме онлайн отслеживать грузы, перевозимые через Бакинский международный морской торговый порт, благодаря применению здесь инновационных технологий, сказал в среду министр связи, высоких технологий и транспорта Азербайджана Рамин Гулузаде в ходе Всемирной конференции по портам Ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку.

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