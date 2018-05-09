Ровнаг Абдуллаев: "Южный газовый коридор" - самое большое достижение энергетической стратегии Азербайджана

2018-05-09 12:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - «Южный газовый коридор» (ЮГК) является грандиозным проектом и самым большим достижением энергетической стратегии Азербайджана, ведущей страну к новым победам, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым и реализуемой сейчас под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом написал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в своей статье, опубликованной в государственной газете «Азербайджан».

Абдуллаев напомнил, что Азербайджан является инициатором и движущей силой ЮГК, строящегося для поставок газа на рынки Европы.

«“Южный газовый коридор”, будучи самым крупным инфраструктурным проектом Европы, охватывает широкую географию и внесет значительные изменения в энергетическую карту континента, еще более диверсифицирует его энергетическую безопасность», - сказал Абдуллаев.

Говоря об отдельных компонентах ЮГК, Абдуллаев отметил, что строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) завершено на 93 процента, работы в этом направлении ведутся по графику. В этом году газ по TANAP поступит в Турцию, а с начала 2020 года TANAP подключится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров, а на последующих этапах может быть доведена до 31 миллиарда кубометров.

«ЮГК спроектирован таким образом, что в будущем его пропускную способность можно будет увеличить вдвое», - добавил глава компании.

По словам президента SOCAR, в перспективе, для повышения объемов добычи газа в стране, совместно с зарубежными компаниями ведутся подготовительные работы на месторождениях «Умид», «Абшерон» и «Карабах».

Работы по «Умид», отметил Абдуллаев, в ближайшее время выйдут на стадию первичного детального проектирования. Сейчас также ведутся проектировочные работы для начала бурения разведочных скважин на структуре «Бабек», связанной с этим месторождением.