Китай выступил против односторонних санкций в отношении Ирана

2018-05-09 12:15 | www.trend.az | 7

Китай выступает против введения односторонних санкций в отношении других стран, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя санкции США в отношении Ирана, передает РИА Новости.

"Я хотел бы подчеркнуть, что правительство Китая выступает против введения односторонних санкций в отношении других государств на основании своего внутреннего законодательства", — сказал он на брифинге, подчеркнув, что данная позиция Пекина последовательная и четкая.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.