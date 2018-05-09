Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросам безопасности в мире

2018-05-09 12:21 | www.trend.az | 7

Россия понимает всю серьезность новых угроз в мире, за которыми проступают старые черты нетерпимости и претензий на исключительность, и готова к диалогу по вопросам безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде на Красной площади, посвященном 73-летию Победы, передает ТАСС.

"Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые, уродливые черты - эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз", - сказал президент.

По его словам, всем странам, всему человечеству "важно осознать, что мир очень хрупок и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга". "Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете", - отметил Путин.