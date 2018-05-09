IAPH: Баку всегда был торговым хабом между Востоком и Западом

2018-05-09 12:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация портов и гаваней (IAPH) расширит сотрудничество с портами мира, сказал в среду в ходе Всемирной конференции портов в Баку президент IAPH Сантьяго Гарсиа Мила.

"Независимо от исторического периода, перед нами всегда будут стоять задачи в плане логистики и развития портов, какие стояли перед нашими предками. И, учитывая это, нельзя не подчеркнуть важность нашего собрания здесь в Баку, который на протяжении веков являлся торговым хабом между Востоком и Западом", - сказал Гарсиа Мила.

Он отметил, что в марте 2018 года в порту Антверпена была запущена Программа устойчивости портов мира (WPSP, World Ports Sustainability Program), призванная поддерживать безопасность, развитие инфраструктуры портов, а также расширение связей между портами мира.

"Нашей задачей в настоящее время является успешная реализация этой программы, выполнение всех связанных с ней проектов. Мы сотрудничаем с представителями более 400 портов из 65 стран", - сказал Гарсиа Мила.

WPSP также призвана обеспечивать их сотрудничество, невзирая на этническую или религиозную принадлежность, и в этом плане проведение мероприятия в Баку является символическим, добавил он.