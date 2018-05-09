В Москве прошел парад ко Дню Победы

2018-05-09 12:44 | www.apa.az | 8

В связи с 73-ей годовщиной победы над фашизмом на Красной площади Москвы проведен парад Победы.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на параде присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александр Вучич, другие официальные лица.

«Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю, - сказал президент России Владимир Путин, выступая на Параде Победы. - Мы не позволим сделать этого никогда».

Командовал военным парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Олег Салюков. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

На торжественном мероприятии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В параде участвовали более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов, сообщало Минобороны​​​. Впервые в мероприятии приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», а также беспилотники «Корсар» и «Катран».

Одним из главных событий Парада Победы стала демонстрация гиперзвуковой ракеты «Кинжал».