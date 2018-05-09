Генсек НАТО призвал к поиску глобального политического решения по Ирану

2018-05-09 12:32 | www.trend.az | 8

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к поиску глобального политического решения по ядерной программе Ирана.

"Мы призываем все стороны добиваться политического решения c целью отдалить Иран от ядерного оружия", — заявил Столтенберг, которого цитирует агентство Belga, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.