Ünüvar: Sağlıkta önemli başarılara imza attık, ancak geldiğimiz noktayı asla yeterli görmüyoruz

2018-05-09 12:49 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AK Parti iktidarının 16 yılda sağlık alanında çok önemli başarılara imza attığını belirterek, “Geldiğimiz noktayı asla yeterli görmüyoruz. Daha çok gayret edip, daha çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

“3 MAYIS ‘SAĞLIKÇILAR GÜNÜ’ OLSUN”

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve Sincan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu”nda konuşan Ünüvar, Sağlık Bakanlığının kuruluş tarihi olan 3 Mayıs’ın “Sağlıkçılar Günü” olarak kutlanması önerisinde bulundu.

14 Mart, 21 Nisan, 8 Mayıs, 14 Mayıs, 22 Kasım, 22 Mart gibi doktorlar, ebeler, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri, paramedikler ve ATT’ler günü gibi yıl içerisinde pek çok günün kutlandığını ifade eden Ünüvar, “Bunların bir kısmından haberimiz oluyor, bir kısmından olmuyor. Bir kısmı etkinlik yapabilecek sayıya ve imkâna sahip, bir kısmı ise o imkâna sahip değil. Şöyle bir gerçeği de ifade etmem lazım. Sağlık Bakanlığı cumhuriyet ilan edilmeden kurulan ilk bakanlık. 3 Mayıs 1920 tarihinde kurulmuş. Doktorların gününü kutlasanız, hemşireler ‘bizim günümüzü niye kutlamadınız?’ diye haklı serzenişte bulunuyorlar. Çünkü bizler icra konumundaki insanlar olarak hepsini kuşatıcı olmamız gerekiyor. Daha önce gündeme getirdiğim bir konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. 3 Mayıs’ı baz alarak bir ‘Sağlıkçılar Günü’ yapsak ne güzel olur; doktorlar, ebeler, hemşireler paramedikler, ATT’ler herkes bir bayram havasında ‘Sağlıkçılar Günü’nü kutlasa. Esasında bütün bu tartışmaları da topyekün ortadan kaldırmış oluruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE AVRUPA’NIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKESİ”

Ülkelerin gelişmişlik göstergeleri arasında ekonomik, sosyal ve askeri gibi pek çok kriter arasında sağlığın da son dönemde önemli yer tuttuğunun altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:

“Şunu gururla söylüyorum; Türkiye 2017’de yüzde 7.4 büyüme ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Almanya’nın yüzde 2.2, Fransa ve İngiltere’nin yüzde 1.8, İtalya’nın yüzde 1.5, Yunanistan’ın yüzde 1.4 büyüdüğü bir ortamda Türkiye’nin yüzde 7.4 oranında büyümesi çok çok önemli. Büyüme toplumu daha ileriye götüren önemli bir husustur. Çünkü atılan her adımda nihayetinde ekonomik bir girdiye ihtiyaç var. Ekonomik gücünüz büyük değilse hedefiniz çok büyük olsa da bunu yerine getiremezsiniz. Bir hedefi yerine getirmek için hem gücünüzün hem de niyetinizin öyle olması gerekir. Çok şükür biz büyük bir gururla ifade edebilirim ki; sağlıkla ilgili konularda 2002’den itibaren hep bunları yapma arzusunda, gücünde ve kudretinde olduk.”

Yatırımcıların artık bir yere yatırım yaparken o bölgenin sağlık yönünden gelişmişlik düzeyine de dikkat ettiğini vurgulayan Ünüvar, “’Yatırım ortamının iyileştirilmesi’ diye bir kavram var. Bir yere yatırım imkânı getirecekseniz, oraya gelecek üst düzey insanlar şunu soruyor; ‘Sağlık hizmetleriniz nasıl, elemanım sağlık problemi yaşadığında uygun şartlarda tedavi edebilecek misiniz?’ Bu çok çok önemli” ifadelerini kullandı.