В Баку сегодня выступят военные оркестры

2018-05-09 12:39 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку пройдут выступления образцовых военных оркестров, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

В связи с 73-й годовщиной победы над фашизмом сегодня с 17:00 до 19:00 в Приморском Национальном парке (перед площадью Азадлыг), в парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы, в парке Зарифы Алиевой, Парке офицеров и на Площади фонтанов будут организованы выступления образцовых военных оркестров.