О роли нефтяников Азербайджана в победе в Великой Отечественной войне

2018-05-09 12:43 | www.trend.az | 8

БАКУ/Trend/ - Российский телеканал МИР 24 выпустил сюжет, посвящённый роли азербайджанских нефтяников в победе в Великой Отечественной войне.

В сюжете отмечается, что во время Великой Отечественной войны азербайджанские нефтяники работали круглосуточно.

«День Победы приближали и на фронте, и в тылу. Для нужд армии и флота в годы войны работала вся страна – более 400 заводов, фабрик и рудников. Азербайджанские нефтяники работали круглосуточно. Они производили до 80 процентов топлива всей страны», - говорится в сюжете.

Отмечается, что в 1941 году в Баку добыли рекордное количество нефти – 23,5 миллиона тонн.

«Ни до этого, ни после нефтяная промышленность республики не достигала такого показателя. Трудясь под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!», нефтедобытчики Азербайджана 160 раз получали переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. Специальным указом Президиума Верховного Совета СССР 500 работников нефтяной отрасли Азербайджана были награждены орденами и медалями», - говорится в сюжете.

Отметим, что сегодня, 9 мая, в Азербайджане отмечают 73-ю годовщину Победы над фашизмом.

В годы Второй мировой войны азербайджанский народ проявил величайший героизм и отвагу как на фронте, так и в тылу.

За короткое время в республике были сформированы 87 истребительных летных батальонов и 1124 отряда самообороны.

В 1941-1945 годах на фронт отправились более 600 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина.

Около 130 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденом "Слава", 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями СССР.

Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буньядов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые страницы в славную историю нашего народа.

В то время в республике были проведены большие работы для того, чтобы экономика служила фронту. Легкая и пищевая промышленность начали работать для фронта.

Несмотря на большие трудности, азербайджанские нефтяники, самоотверженно работая, обеспечили горючим фронт и промышленность.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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