Майк Помпео прибыл в Северную Корею

2018-05-09 13:30 | www.oxu.az | 9

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Северную Корею.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, это второй визит Помпео в КНДР за шесть недель.

При этом первый был осуществлен еще в качестве директора ЦРУ.

Госсекретарь намерен обсудить судьбу трех американцев, содержащихся в заключении в Северной Корее, а также подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начале июня.

А.Б.

