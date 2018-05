Səudiyyə Ərəbistanına raket hücumu – FOTO

2018-05-09 13:47 | www.oxu.az | 11

Yəmən ərazisindən Səudiyyə Ərəbistanına ballistik raketlər buraxılıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, bu barədə “Sky News Arabia” məlumat yayıb.

Paytaxt Ər-Riyadın sakinləri partlayış səsləri eşitdiklərini bildirir. Məlumata görə, Səudiyyə ordusunun hava hücumundan müdafiə sistemi raketləri havada zərərsizləşdirib.

Saudi Arabia media claimed the army intercepted one ballistic missile while @Reuters reporting heard of 4 loud booms in Capital, Riyadh. pic.twitter.com/oKn6KQRi22