Новак предложил дождаться реакции рынка на выход США из сделки по Ирану

2018-05-09 13:43 | www.trend.az | 8

Исполняющий обязанности министра энергетики РФ Александр Новак заявил, что необходимо дождаться реакции рынка на выход США из соглашения по иранской ядерной программе, передает РИА Новости.

"Нужно посмотреть, как будут реагировать рынок", — сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.