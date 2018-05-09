Премьер Бельгии рассказал, чем чреват выход США из сделки с Ираном

2018-05-09 13:45 | www.trend.az | 8

Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана чреват войной на Ближнем Востоке, заявил в среду премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, передает РИА Новости.

"Отсутствие соглашения означает нестабильность или войну на Ближнем Востоке. Я глубоко сожалею в связи с выходом (из соглашения) Дональда Трампа. Международные партнеры должны продолжать участвовать (в соглашении), и Иран должен продолжить выполнение своих обязательств", — написал Мишель в Twitter.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.