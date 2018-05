Саудовская Аравия подверглась обстрелу - ФОТО

2018-05-09 13:41 | www.oxu.az | 7

Саудовские средства противовоздушной обороны сбили над Эр-Риядом несколько баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Согласно информации, в столице королевства была слышна серия взрывов.

BREAKING: Saudi Arabia's air defense forces intercepted a missile above the capital Riyadh. In recent months, Houthi terrorists in neighboring Yemen, have targeted Riyadh several times with missiles. pic.twitter.com/MKEORYsULN