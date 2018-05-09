Саудовская Аравия подверглась обстрелу - ФОТО

2018-05-09 13:41 | www.oxu.az | 7

Саудовские средства противовоздушной обороны сбили над Эр-Риядом несколько баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Согласно информации, в столице королевства была слышна серия взрывов.

BREAKING: Saudi Arabia's air defense forces intercepted a missile above the capital Riyadh. In recent months, Houthi terrorists in neighboring Yemen, have targeted Riyadh several times with missiles. pic.twitter.com/MKEORYsULN — Behind The News (@Behind__News) 9 May 2018

Еще один снаряд, выпущенный из Йемена по южной провинции Джизан, также был сбит ПВО королевства.

В свою очередь, мятежное движение «Ансар Аллах» подтвердило запуск двух баллистических ракет типа «Бадр-1» по объектам ПВО в Джизане.

Об обстреле саудовской столицы хуситы не заявляли.

А.Б.

