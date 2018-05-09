Саудовская Аравия подверглась обстрелу - ФОТО

2018-05-09 13:41 | www.oxu.az | 7
Саудовские средства противовоздушной обороны сбили над Эр-Риядом несколько баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Согласно информации, в столице королевства была слышна серия взрывов.
BREAKING: Saudi Arabia's air defense forces intercepted a missile above the capital Riyadh. In recent months, Houthi terrorists in neighboring Yemen, have targeted Riyadh several times with missiles. pic.twitter.com/MKEORYsULN— Behind The News (@Behind__News) 9 May 2018
Еще один снаряд, выпущенный из Йемена по южной провинции Джизан, также был сбит ПВО королевства.
В свою очередь, мятежное движение «Ансар Аллах» подтвердило запуск двух баллистических ракет типа «Бадр-1» по объектам ПВО в Джизане.
Об обстреле саудовской столицы хуситы не заявляли.