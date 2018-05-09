ПВО Саудовской Аравии отразили ракетный обстрел со стороны Йемена по Эр-Рияду

2018-05-09 13:47 | www.trend.az | 7

Саудовские средства противовоздушной обороны сбили в среду над Эр-Риядом несколько баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает ТАСС.

По имеющейся информации, в столице королевства слышна серия взрывов. Еще один снаряд, выпущенный из Йемена по южной провинции Джизан, также был сбит ПВО королевства.

В свою очередь мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) подтвердило запуск двух баллистических ракет типа "Бадр-1" по объектам ПВО в Джизане. Об обстреле саудовской столицы хуситы не заявляли.